L'errore del box Ferrari dietro la penalità a Hamilton a fine Q3 a Budapest | Problema di comunicazione

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, il pilota di una scuderia ha ostacolato un avversario, portando alla penalità di Hamilton. La FIA ha confermato che l'errore nel comunicare le istruzioni al team ha causato un problema di comunicazione tra il box Ferrari e il pilota. La squadra e il pilota hanno riconosciuto l'errore, che ha portato alla perdita di tre posizioni sulla griglia di partenza.

Lewis Hamilton ha perso tre posizioni sulla griglia del GP d'Ungheria per l'impeding su Oscar Piastri. La FIA ha ricostruito l'errore commesso dal box Ferrari, ammesso anche dal pilota e da Fred Vasseur. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ferraris communication failure behind Lewis Hamilton pit incident

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