I Cavalieri Union si riuniranno tra un mese per iniziare la preparazione atletica in vista della Serie A1. Entro fine mese sono previste novità sul riassetto definitivo del club, sia a livello dirigenziale che societario. La squadra si prepara a partire con una nuova organizzazione, mentre si attende l’annuncio ufficiale sui cambiamenti in atto. La composizione definitiva della dirigenza dovrebbe essere chiarita nelle prossime settimane.

I Cavalieri Union si ritroveranno al Montano esattamente tra un mese, per dare il via alla preparazione atletica in vista della Serie A1. Intanto, entro la fine del mese dovrebbero arrivare novità in merito al riassetto definitivo del club sul piano dirigenziale e societario. Si tratterà dell’ultimo atto dell’operazione che, avviata nelle scorse settimane, ha portato alla presidenza Simone Marioni (in sostituzione di Maurizio Sansone): nei prossimi giorni sarà ufficializzata la composizione definitiva della dirigenza bianconera. Non sono invece previste novità sul lato tecnico, con gli staff che erano già stati annunciati qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby, verso la composizione definitiva della dirigenza. Cantiere Cavalieri: il riassetto è vicino

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