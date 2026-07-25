Roma sgomberata area occupata | diversi arresti e maxi sequestro di droga

Nella mattinata di oggi, la polizia ha sgomberato un edificio nel quartiere San Basilio di Roma, occupato da diverse famiglie senza permesso. Durante l’operazione sono stati effettuati numerosi arresti e sequestrati ingenti quantità di droga. L’edificio, occupato illegalmente da circa dieci anni, è stato restituito ai proprietari legittimi dopo il blitz delle forze dell’ordine.

Ci sono voluti dieci anni prima che venisse restituito ai legittimi proprietari. È servito un blitz della polizia perché questo edificio nel quartiere San Basilio di Roma fosse liberato da diverse famiglie di abusivi. Lì si nascondevano anche cinque persone che sarebbero dovute essere agli arresti domiciliari. Ora lo stabile è sorvegliato giorno e notte mentre a pochi chilometri di distanza, a Tor Cervara, la situazione è del tutto diversa: la polizia ha trovato un sito di stoccaggio e confezionamento di droga. Il bilancio è di 30 identificati e tre espulsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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