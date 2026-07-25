Roma mercato da zero acquisti | colpa del Settlement Agreement?

A luglio, la Roma non ha effettuato acquisti di mercato, fatta eccezione per i riscatti di Malen e Ghilardi. La squadra, guidata da Gasperini, resta una delle poche in Serie A a non aver concluso operazioni di mercato. La mancanza di nuovi acquisti potrebbe essere collegata al Settlement Agreement, che limita le spese del club. Il campionato sta per iniziare e ancora non ci sono novità sul fronte acquisti.

Luglio è quasi terminato, il campionato è alle porte e la Roma guidata da Gasperini rimane ancora una delle poche squadre di Serie A a non aver ancora ultimato nemmeno un acquisto, se non si considerano tali i riscatti di Malen e Ghilardi. Un immobilismo che fa discutere, tipico della gestione Friedkin, e che da anni viene accostato ed in parte giustificato dal Settlement agreement siglato con la UEFA nel 2022. Ma quanto pesano davvero i paletti di quell’accordo sul mercato giallorosso? Che cos’è il Financial Fair Play (FFP)?. Per rispondere bisogna fare un passo indietro e chiarire di cosa stiamo parlando, evitando di confondere due cose distinte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, le ultime di calciomercato tra rinnovi e possibili acquisti

Notizie e thread social correlati

L’ultimo miglio del settlement agreement: così la Roma prepara la grande staffetta sul mercatoA giugno, la Roma si prepara a rispettare le scadenze del settlement agreement firmato con l'UEFA quattro anni fa.

Juve-Uefa, multa da 20mln e settlement agreement dopo il mancato rispetto del FFPLa Juventus ha raggiunto un accordo con l’Uefa che prevede una multa complessiva di 20 milioni di euro e tre anni in regime di settlement agreement.

Temi più discussi: Il piano della Roma per Koné: Al-Ahli, Manchester United e non solo. D'Amico sogna l'asta e alza il prezzo; Roma, zero acquisti, un rinnovo su tre e cessioni ancora da fare: la situazione a un mese dall'inizio del campionato; Roma, mercato lento e senza programmazione: nuovo record nell’era Friedkin; Juventus, Spalletti vuole Pellegrini a parametro zero: dopo Celik nuovo sgarbo alla Roma, la rabbia di Gasperini.

Roma, zero acquisti, un rinnovo su tre e cessioni ancora da fare: la situazione a un mese dall'inizio del campionatoAd un mese dal debutto in campionato con la Fiorentina, la Roma è ancora ferma al palo. Un rinnovo sofferto (Dybala) annunciato il giorno del raduno, un altro in attesa (Pellegrini), ... ilmessaggero.it

La Roma e il settlement agreement mancato: cosa succede adesso con la Uefa e l'ipotesi proroga fino al 30 luglioIl mancato rispetto del settlement agreement al 30 giugno è ormai realtà certificata. La Roma non ha raggiunto l’obiettivo di contenere le perdite entro i 60 milioni nel triennio sotto osservazione de ... msn.com