Roma mercato da zero acquisti | colpa del Settlement Agreement?
A luglio, la Roma non ha effettuato acquisti di mercato, fatta eccezione per i riscatti di Malen e Ghilardi. La squadra, guidata da Gasperini, resta una delle poche in Serie A a non aver concluso operazioni di mercato. La mancanza di nuovi acquisti potrebbe essere collegata al Settlement Agreement, che limita le spese del club. Il campionato sta per iniziare e ancora non ci sono novità sul fronte acquisti.
Luglio è quasi terminato, il campionato è alle porte e la Roma guidata da Gasperini rimane ancora una delle poche squadre di Serie A a non aver ancora ultimato nemmeno un acquisto, se non si considerano tali i riscatti di Malen e Ghilardi. Un immobilismo che fa discutere, tipico della gestione Friedkin, e che da anni viene accostato ed in parte giustificato dal Settlement agreement siglato con la UEFA nel 2022. Ma quanto pesano davvero i paletti di quell’accordo sul mercato giallorosso? Che cos’è il Financial Fair Play (FFP)?. Per rispondere bisogna fare un passo indietro e chiarire di cosa stiamo parlando, evitando di confondere due cose distinte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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Roma, le ultime di calciomercato tra rinnovi e possibili acquisti
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