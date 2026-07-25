Il virologo ha pubblicato una foto della sua nuova auto sui social, commentando ironicamente sulle critiche ricevute. Dopo aver ricevuto centinaia di commenti, ha scritto un altro messaggio in cui ha detto che le diffamazioni hanno contribuito a far crescere l’attenzione. La sua pubblicazione ha suscitato un dibattito tra utenti, con alcune persone che hanno replicato alle sue affermazioni e altri che hanno commentato le polemiche generate.

Il virologo scatena il dibattito con un post ironico sui social: dopo centinaia di commenti interviene ancora con una battuta che alimenta le polemich e. Una fotografia al volante di una nuova auto sportiva, poche righe dal tono sarcastico e il dibattito sui social si riaccende in pochi minuti. Protagonista è https:www.notizieaudaci.itnotizie-sportdjokovic-heather-parisi-roberto-burioni44998 Roberto Burioni, che con un post pubblicato sui suoi profili ha scelto di rivolgersi direttamente a chi, negli anni, lo ha insultato o diffamato online. Il medico e docente universitario ha accompagnato l’immagine con un messaggio ironico, lasciando intendere che le numerose azioni legali intraprese contro le diffamazioni ricevute sui social avrebbero contribuito, almeno simbolicamente, all’acquisto dell’auto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roberto Burioni pubblica la foto della nuova auto e punge gli haters: «Grazie alle diffamazioni, è arrivata oltre ogni aspettativa»

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