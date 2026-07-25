Due operai sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in un’officina a Peccioli, quando una bombola di Gpl ha subito un ritorno di fiamma. Uno di loro versa in condizioni gravi, mentre l’altro ha riportato ferite meno serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

PECCIOLI – Un pauroso incidente sul lavoro si è verificato all’interno di un’officina a Peccioli, dove un improvviso ritorno di fiamma scaturito da una bombola di Gpl ha investito due persone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni che ha riportato gravi ed estese ustioni al tronco, agli arti superiori, al collo e al volto. I soccorsi si sono attivati immediatamente: sul posto è intervenuta in prima battuta l’ambulanza infermieristica (India) di Peccioli per prestargli le prime cure. Vista la severità del quadro clinico, si è reso necessario il rendez-vous sul territorio con l’automedica di Pontedera per la centralizzazione diretta del paziente, trasportato d’urgenza al centro ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ritorno di fiamma da una bombola di Gpl: due ustionati, uno è grave

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