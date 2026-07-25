Un bar-tabacchi in una frazione di Acireale è stato chiuso per 10 giorni. La sospensione è stata decisa dopo episodi di risse e tensioni avvenuti all’interno del locale. Le autorità hanno ritenuto il punto di aggregazione frequente per pregiudicati e teatro di violenze. La chiusura temporanea mira a limitare ulteriori incidenti e garantire la sicurezza nella zona. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o denunce specifiche.

È stata disposta la sospensione per 10 giorni dell’attività di un bar-tabacchi situato in una frazione di Acireale, ritenuto dalle autorità un punto di aggregazione abituale per pregiudicati e teatro di episodi di violenza. Il provvedimento, emesso dal Questore di Catania, è stato notificato al titolare dopo una serie di accertamenti che hanno evidenziato rischi concreti per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le motivazioni della sospensione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività del bar-tabacchi è stata presa nell’ambito delle attività di controllo svolte regolarmente dalle forze dell’ordine su bar, pub, chioschi e centri scommesse. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Risse e tensioni in un bar-tabacchi di Acireale, titolare costretto a chiudere per 10 giorni

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Risse e tensioni in un bar-tabacchi di Acireale, titolare costretto a chiudere per 10 giorniBar-tabacchi chiuso per 10 giorni ad Acireale: sospensione disposta dalla Questura dopo episodi di violenza tra pregiudicati. virgilio.it

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