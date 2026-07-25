Nel pomeriggio si sono verificati una rissa e alcuni furti lungo il lungomare. Una colluttazione ha coinvolto diverse persone davanti a numerosi testimoni, mentre si sono registrati anche tentativi di furto sotto gli ombrelloni. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli nella zona per prevenire ulteriori episodi di violenza e criminalità. Nessuna persona è rimasta ferita e le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti.

Una scazzottata in pieno pomeriggio, sotto gli occhi di centinaia di persone che in quel momento si trovavano in spiaggia, ma anche furti sotto l’ombrellone. "Sono episodi che si stanno verificando troppo spesso a Civitanova, serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine ". È la situazione segnalata dal lungomare centro, dove dall’inizio della stagione estiva si sono registrati numerosi episodi di parapiglia e caos, molto spesso con protagonisti giovanissimi proveniente anche da fuori zona. L’altro ieri pomeriggio, intorno alle 17, si è registrata una aggressione da parte di un nordafricano nei confronti di un suo connazionale, nel tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari Veneziano e Attilio, mentre la mattina sono stati denunciati due furti sotto l’ombrellone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Risse e furti, più controlli sul lungomare"

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