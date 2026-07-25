Una rissa tra giovani si è verificata in via Colonna, zona Canalina, a Reggio Emilia, nella serata del 25 luglio 2026. Durante l’episodio, sono stati impiegati machete e armi da fuoco, tra cui pistole. La scena si è conclusa con un grande caos e numerosi feriti. La polizia è intervenuta per sedare la violenza e avviare le indagini.

Reggio Emilia, 25 luglio 2026 – Rissa a colpi di machete in via Colonna, zona Canalina, dove un gruppo di giovani si è affrontato nella serata con una violenza inaudita. Sono circa le 18 quando due veicoli, un furgoncino Citroen bianco e un’Audi nera, collidono frontalmente. Dopo l’impatto, l’Audi perde il controllo e si schianta contro un altro mezzo in sosta. Da quel momento si scatena il panico. Un’ora di caos, urla e paura. I giovani (stando alle dichiarazioni di alcuni testimoni, di origine nordafricana e sui vent’anni) sono in tutto circa sei e iniziano a picchiarsi selvaggiamente. Spunta anche un machete, tra le persone presenti c’è chi dice di aver visto delle pistol e. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa con il machete, violenza inaudita tra giovani. Prima l’incidente, poi il caos. “Avevano anche le pistole”

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