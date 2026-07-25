Le Notti del Vino si svolgeranno alla Rocca di Carmignano per tre sere, chiudendo il cartellone di luglio e aprendo quello di agosto di Carmignano Estate 2026. Durante l’evento saranno proposti assaggi di nove eccellenze vinicole e si terrà un incontro tra culture etrusche e greche. La manifestazione si svolgerà la prossima settimana, coinvolgendo produttori e appassionati di vino.

La prossima settimana, a chiusura del cartellone di luglio e in apertura di quello d’agosto di Carmignano Estate 2026, alla Rocca, per tre sere, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, si accenderanno " Le notti del vino ": un appuntamento classico, a cura dell’ Associazione nazionale Città del Vino, di cui Carmignano detiene la presidenza regionale, promosso dalla Proloco, che racchiude in sé storia, tradizione, cultura e spirito del territorio vitivinicolo. Degustazioni con il sommelier Stefano Tascini e con le "Nove eccellenze" del vin santo di Carmignano, ma anche osservazione delle stelle con l’Associazione astrofili di Firenze, laboratori per bambini, percorsi enogastronomici, e naturalmente musica, tanta musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risplendono le Notti del vino. Gli assaggi delle "9 eccellenze" e l’incontro tra etruschi e greci

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Wine Tasting Ep. 1

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