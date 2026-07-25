Rimini ha vinto il premio come destinazione turistica dell’anno secondo l’Osservatorio italiano JFC. La città ha superato Jesolo e Riccione, che si sono posizionate rispettivamente al secondo e terzo posto.

Rimini, 25 luglio 2026 – Rimini si aggiudica il premio turismo dell’Osservatorio italiano JFC relativo alle destinazioni balneari nel Paese. La città torna in vetta, superando Jesolo e lasciando Riccione al terzo posto. Secondo l’Osservatorio Rimini è tornata a essere la destinazione Regina dell’estate 2026 con 3.697 voti, davanti a Jesolo (3.666 voti) e Riccione (2.966 voti). Il risultato emerge da un’indagine su scala nazionale che ha raccolto complessivamente 87.151 voti utili. La città di Fellini consolida la propria posizione tra le mete più amate e riconosciute dagli italiani. Ma la località non si ferma al premio di ‘Regina dell’estate’ finendo per primeggiare anche tra le destinazioni balneari italiane più adatte alle famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rimini è la città Regina dell’estate: battute destinazioni come Jesolo e la vicina Riccione

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