La Polizia ha sospeso per cinque giorni la licenza di un minimarket a Borgo Marina, a Rimini, dopo aver riscontrato più episodi di vendita di alcol a clienti già ubriachi e risse all’esterno del locale. Le autorità hanno rilevato ripetute violazioni dell’ordinanza sul consumo di alcolici. La sospensione è stata decisa in seguito a controlli e segnalazioni riguardanti comportamenti violenti e irregolari all’interno e nei pressi del negozio.

È stata disposta la sospensione della licenza per 5 giorni a un minimarket della zona di Borgo Marina, a seguito di ripetuti episodi di violazione dell’ordinanza sul consumo di alcolici e resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato notificato ieri sera dalla Polizia di Stato di Rimini, dopo che il locale era stato teatro di arresti e numerosi episodi di disturbo dell’ordine pubblico. Il provvedimento del Questore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Rimini ha deciso di sospendere per 5 giorni la licenza di un minimarket situato nella zona di Borgo Marina. La misura è stata adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo una breve attività istruttoria condotta dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rimini, alcol ai clienti già ubriachi e risse fuori dal minimarket: la Polizia sospende la licenza al locale

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