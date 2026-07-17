Mestrino risse e clienti con precedenti penali | il questore sospende la licenza al bar All' Angolo

Da virgilio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il questore ha sospeso per 30 giorni la licenza del Bar All’Angolo a Mestrino, dopo ripetuti episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e clienti con precedenti penali. La decisione è stata presa in seguito a diverse risse avvenute nel locale e alla presenza di soggetti noti per precedenti penali. La sospensione riguarda l’attività del bar fino alla fine del periodo stabilito.

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È stata disposta la sospensione per 30 giorni della licenza del Bar All’Angolo di Mestrino, a seguito di numerosi episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, è stato eseguito nella giornata odierna dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova insieme ai Carabinieri della Stazione di Mestrino, per ripristinare condizioni di sicurezza e legalità nell’area. Il provvedimento e le motivazioni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al Bar All’Angolo, situato in Piazza del Mercato a Mestrino, è stata decisa dopo un’approfondita attività istruttoria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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