Rimborsi 730 ad agosto i pagamenti in busta paga | ecco tutte le date per i dipendenti e i pensionati

Da ilmessaggero.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad agosto, i dipendenti e i pensionati riceveranno i rimborsi relativi al modello 730 direttamente in busta paga o sulla pensione. Lo Stato effettuerà pagamenti per chi ha versato più tasse del dovuto durante l’anno. Le date precise dei pagamenti variano a seconda dell’ente pagatore e della regione. I rimborsi riguardano sia i contribuenti con conguagli fiscali, sia i pensionati che attendono il conguaglio insieme alla mensilità. Le modalità di accredito sono indicate dalle amministrazioni competenti.

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Ad agosto lo Stato restituisce i soldi. Ai dipendenti che hanno pagato più tasse del dovuto durante l'anno e ai pensionati che aspettano il conguaglio insieme alla mensilità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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