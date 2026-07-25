Ad agosto, i dipendenti e i pensionati riceveranno i rimborsi relativi al modello 730 direttamente in busta paga o sulla pensione. Lo Stato effettuerà pagamenti per chi ha versato più tasse del dovuto durante l’anno. Le date precise dei pagamenti variano a seconda dell’ente pagatore e della regione. I rimborsi riguardano sia i contribuenti con conguagli fiscali, sia i pensionati che attendono il conguaglio insieme alla mensilità. Le modalità di accredito sono indicate dalle amministrazioni competenti.

Ad agosto lo Stato restituisce i soldi. Ai dipendenti che hanno pagato più tasse del dovuto durante l'anno e ai pensionati che aspettano il conguaglio insieme alla mensilità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rimborsi 730, ad agosto i pagamenti in busta paga: ecco tutte le date per i dipendenti e i pensionati

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QUANDO ARRIVA IL RIMBORSO 730 Calendario 2026 per DIPENDENTI, PENSIONATI e SENZA SOSTITUTO

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