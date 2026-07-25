Registi compagni inseparabili anche in panchina | Pirlo e Baronio storia di due amici con un segreto

Notizia in breve

Andrea Pirlo e Roberto Baronio sono stati compagni di squadra e amici, anche in panchina. Durante le stagioni in cui entrambi giocavano, Baronio era considerato un talento promettente, con aspettative più alte rispetto a Pirlo. Ora Baronio è noto come vice del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. La loro amicizia e collaborazione continuano anche dopo la carriera da calciatore, mantenendo un legame stretto nel mondo del calcio.