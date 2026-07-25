Registi compagni inseparabili anche in panchina | Pirlo e Baronio storia di due amici con un segreto
Andrea Pirlo e Roberto Baronio sono stati compagni di squadra e amici, anche in panchina. Durante le stagioni in cui entrambi giocavano, Baronio era considerato un talento promettente, con aspettative più alte rispetto a Pirlo. Ora Baronio è noto come vice del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. La loro amicizia e collaborazione continuano anche dopo la carriera da calciatore, mantenendo un legame stretto nel mondo del calcio.
C’è stato un tempo in cui sembrava che Roberto Baronio, storico vice del prossimo commissario tecnico dell’Italia, promettesse più di Andrea Pirlo. Parliamo di una vita fa, delle stagioni in cui Pirlo e Baronio giocavano. Brescia, metà degli anni Novanta. Baronio, classe 1977, bresciano di Manerbio, è il leader della Primavera che vince il torneo di Viareggio del 1996 e ha già un piede in prima squadra. Nella finale, vittoria per 3-1 contro il Parma di un giovane e promettente portiere, Gigi Buffon, Baronio segna la terza rete. Poco dopo, al 33’ del secondo tempo, Adriano Cadregari, l’allenatore del Brescia dei ragazzi, fa entrare un’altra bella promessa, Andrea Pirlo, classe 1979, bresciano di Flero, pure lui nel giro del Brescia dei grandi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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