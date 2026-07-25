Un incidente in autostrada a Reggio Calabria ha coinvolto un'auto ribaltata, con un bambino di sette anni sbalzato fuori dall’abitacolo. I carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti a salvare il bambino e la madre. La vettura si è capovolta durante il sinistro, ma il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, né sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un gravissimo incidente che, solo grazie alla presenza, alla lucidità e alla preparazione dei carabinieri, ha potuto avere un lieto fine con il salvataggio di un bambino di sette anni e della sua mamma. Il sinistro è avvenuto nella giornata di venerdì 24 luglio sull'Autostrada del Mediterraneo, A2, nel territorio di Reggio Calabria., Qui, intorno all'ora di pranzo, una pattuglia dei carabinieri si è trovata improvvisamente davanti a un incidente stradale, appena avvenuto. Un'autovettura, per cause ancora da chiarire, aveva perso il controllo andandosi a schiantare contro il new jersey. Un impatto violento, con il veicolo che si è ribaltato più volte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Calabria, la macchina si ribalta in autostrada: bimbo di 7 anni sbalzato fuori dall'abitacolo, salvato dai carabinieri

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