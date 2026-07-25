Reclutamento docenti universitari | cosa cambia con la Legge 129 del 2026 negli atenei Testo

La Legge 129 del 2026 introduce nuove procedure per il reclutamento di docenti universitari. Le norme stabiliscono criteri aggiornati per i concorsi, le valutazioni e le assunzioni negli atenei italiani. La normativa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica le modalità di selezione e le fasi di valutazione dei candidati, influenzando i processi di reclutamento nelle università.

Cambiano le regole per il reclutamento docenti universitari. La Legge 129 del 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ridisegna concorsi, valutazioni e assunzioni negli atenei italiani. Il testo modifica la storica Legge 2402010 e fissa tempi certi per passare al nuovo modello. Ecco cosa cambia davvero per professori e ricercatori, punto per punto e in modo semplice.Nuovi requisiti e curriculum standardL'accesso ai concorsi per professori di prima e seconda fascia dipenderà da precisi requisiti di produttività e qualificazione scientifica. Questi parametri saranno definiti per ogni gruppo disciplinare con un decreto del Ministero, su proposta dell'ANVUR e sentito il Consiglio Universitario Nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Addio ASN: il reclutamento universitario cambia

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