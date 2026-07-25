Re Carlo e la Regina Camilla si apprestano a lasciare gli impegni ufficiali per recarsi nella loro residenza estiva. Tuttavia, prima di partire, devono affrontare un imprevisto: un insetto ha disturbato la prima festa d’estate, creando disagio tra gli ospiti. La visita era programmata come un momento di svago, ma l’episodio ha interrotto l’atmosfera. La coppia reale si prepara ora a partire, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’accaduto.

Re Carlo e la Regina Camilla sono pronti a prendere una pausa dagli impegni istituzionali e recarsi nella loro residenza estiva. Prima, però, un ultimo – piacevole – impegno. I Reali hanno ospitato nei giardini della residenza di Sandringham un Flower Show, il primo nella tenuta reale del Norfolk. Il sole splendeva alto, i fiori hanno trasformato il giardino in un regno di fiaba, peccato solo che un’ape birichina si sia divertita a fare i dispetti al Re. Re Carlo mantiene un impassibile sangue freddo. Re Carlo e Camilla sono stati ospiti d’onore della prima edizione del Sandringham Flower Show, il primo evento della Royal Horticultural Society (RHS) a svolgersi in una residenza reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la prima festa d’estate è rovinata da un fastidioso insetto

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