Re Carlo ha mostrato un occhio rosso durante una giornata ricca di impegni, tra incontri con ricercatori e visite a progetti spaziali. La sua agenda includeva numerosi appuntamenti e approfondimenti sulle innovazioni tecnologiche. L’aspetto visivo del monarca ha attirato l’attenzione, interrompendo momentaneamente la sequenza di eventi. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi dell’irritazione o su eventuali interventi medici.

Una fitta agenda di appuntamenti, incontri con ricercatori e persino uno sguardo alle innovazioni destinate allo spazio. La giornata di Re Carlo a Oxford sembrava procedere nel migliore dei modi, eppure nelle fotografie dell’evento appare un particolare che ha inevitabilmente attirato gli sguardi: il suo occhio era molto rosso e visibilmente irritato. Il monarca, 77 anni, non ha mostrato però particolare preoccupazione. Tra strette di mano, spiegazioni scientifiche e momenti più informali, ha continuato la visita al laboratorio RAL Space dell’Harwell Science and Innovation Campus senza modificare il programma. Il fastidio, tuttavia, sembrava evidente e ha riportato alla memoria un episodio praticamente identico avvenuto circa un anno fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo con l’occhio rosso, la giornata perfetta rovinata dal vecchio disturbo del monarca

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Penso che si chiami Bonaparte? Non posso leggere questo giusto lmfao reddit