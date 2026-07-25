Nel primo test stagionale al Todoli, la campagna abbonamenti ha registrato un primo riscontro positivo con vendite dirette allo stadio, dopo il lancio online di giovedì. La partita amichevole ha attirato l'attenzione e ha portato a un aumento delle richieste di abbonamento. La giornata ha visto quindi un primo successo nella fase di avvio della campagna, con i tifosi che si sono recati allo stadio per acquistare i biglietti.

La prima amichevole stagionale e, soprattutto, i primi incoraggianti riscontri sulla campagna abbonamenti che, dopo il ‘lancio’ online di giovedì, ieri ha avuto il primo riscontro diretto con la vendita anche ‘fisica’ allo stadio. Sono questi i temi caldi del weekend giallorosso. Oggi pomeriggio, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, con fischio d’inizio alle 18 (ingresso a 5 euro), il Ravenna ospita i pesaresi del K-Sport Montecchio Gallo nel primo vero test amichevole della stagione, dopo il galoppo in famiglia di venerdì scorso. Mister Mandorlini dovrà rinunciare all’acciaccato Bani e agli influenzati Cecchinato e Tenkorang. Dopo l’amichevole... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, primo test al Todoli. Intanto è corsa all’abbonamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ravenna, sarà corsa all’abbonamento. Campagna al via fra un mese. L’effetto Ronaldinho si farà sentireA partire dal 10 luglio, saranno annunciati i dettagli della campagna abbonamenti del Ravenna per la stagione 2026-27.

Corsa contro il tempo per il Pnrr: a Ravenna salta il primo cantiere milionarioA Ravenna è stato annullato il primo cantiere previsto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un investimento di diversi milioni di euro.

Temi più discussi: Ravenna, primo test in famiglia oggi a Glorie alle 17.30; Saltano le amichevoli con Ravenna ed Empoli, la rabbia del Prato; Primo banco di prova per il Forlì: sabato amichevole con l’Imolese; Alcoltest volontari tra la movida: oltre la metà dei partecipanti è risultata positiva.

Ravenna, primo test al Todoli. Intanto è corsa all’abbonamentoOggi pomeriggio, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, con fischio d’inizio alle 18 (ingresso a 5 euro), il Ravenna ospita i pesaresi del K-Sport Montecchio Gallo nel primo vero test amichevole della ... sport.quotidiano.net

116° articolo su Casadei da giugno a oggi Coi capelli al vento va a tutto gas Ha superato i primi test del Professor Pagliara a pieni voti Israel operato alla spalla dalla mutua in Spagna, Urbano Cairo ha dovuto spendere 37 euro di ticket x.com

Ravenna, primo test in famiglia oggi a Glorie alle 17.30Il Ravenna di mister Mandrolini entra nel vivo della preparazione. Dopo i primi giorni di lavoro a Glorie, il ... msn.com