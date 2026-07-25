Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 25 luglio

La Juventus sta valutando l’acquisto di Demirovic, un attaccante con qualità versatile. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi potrebbe permettere a Spalletti di schierarlo in varie posizioni durante le partite. La trattativa è ancora in fase preliminare, e il club sta analizzando le possibili strategie tattiche che coinvolgerebbero il nuovo giocatore. La decisione finale dipenderà anche dalle trattative con il suo attuale club.

Perché la Juve è interessata a Demirovic? La sua duttilità è ideale per Spalletti. Come potrebbero giocare i bianconeri con lui in campo Juventus in stand-by, serve davvero sacrificare qualcuno dei big per finanziare il mercato? Come è andata la stagione di Demirovic con lo Stoccarda? I numeri spiegano l’interesse della Juventus In vendita i biglietti per l’amichevole tra la Juve e la Next Gen: ecco come acquistare i tagliandi. C’è una grande novità Juventus Next Gen, i giovani bianconeri sono oro per le casse del club: ecco quanto la Vecchia Signora ha guadagnato con le cessioni Juventus Women, è anche ufficiale: Remina Chiba è una nuova giocatrice bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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