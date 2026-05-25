Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 25 maggio

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, lunedì 25 maggio, sono state analizzate. La rassegna stampa si concentra sulle notizie più evidenti riguardanti la Juventus e il calcio italiano, senza approfondimenti o analisi. Sono stati evidenziati titoli e immagini di spicco presenti sui giornali, offrendo una panoramica immediata delle copertine pubblicate oggi. La selezione si limita a riportare i fatti più visibili e diffusi nelle prime pagine delle testate sportive.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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