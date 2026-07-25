La tappa principale del Tour de France 2026 attraversa le Alpi e sarà trasmessa in diretta alle 14 su Rai 2. La programmazione sportiva di oggi include anche eventi di scherma, tuffi, atletica e canoa.

Sport in TV oggi Sabato 25 Luglio 2026 - La tappa regina del Tour de France attraversa le Alpi diretta dalle 14 su Rai 2 In vista del weekend, Sabato 25 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rai Sport Sabato 25 Luglio 2026: diretta Ciclismo Tour de France 2026, Scherma, Tuffi, Atletica, Canoa

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