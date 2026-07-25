Rai Sport - Palinsesto Stagione 2026/2027

Notizia in breve

Rai Sport ha annunciato il palinsesto per la stagione 20262027, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti. La rete continuerà a trasmettere eventi sportivi di rilievo e introdurrà nuove modalità di fruizione, combinando tradizione e innovazione nei linguaggi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sui cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti. La programmazione sarà disponibile sui canali televisivi e digitali del servizio pubblico.