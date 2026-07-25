Rai Sport - Palinsesto Stagione 2026 2027
Rai Sport ha annunciato il palinsesto per la stagione 20262027, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti. La rete continuerà a trasmettere eventi sportivi di rilievo e introdurrà nuove modalità di fruizione, combinando tradizione e innovazione nei linguaggi. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sui cambiamenti rispetto alle stagioni precedenti. La programmazione sarà disponibile sui canali televisivi e digitali del servizio pubblico.
Il servizio pubblico rinnova il suo impegno per rendere lo sport accessibile a tutti, unendo la forza della tradizione all'innovazione dei linguaggi. Dallo storico ritorno de "La Domenica Sportiva" con l'imperdibile trio Panatta, Adani e Graziani, fino alle nuove storie profonde di "Fuori Tempo", preparati a vivere un weekend sportivo senza precedenti. Esploreremo tutte le novità del palinsesto Rai Sport: il debutto di Gianluca Semprini. su Digital-News.it L'articolo Rai Sport - Palinsesto Stagione 20262027 proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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