L a pizza è un capolavoro di versatilità che si adatta alle culture gastronomiche che incontra. Cambia lo stile dell’impasto, cambia il condimento, cambia il metodo di cottura. Ma la presentazione in tavola si somiglia dappertutto: minimale, per lasciare spazio all’assoluta protagonista. La ricetta della pizza di farina integrale con pomodoro e salame di Varzi Dop X Leggi anche › La pizza con cipolla e il mustazzeddu di Gabriele Bonci INGREDIENTI X 4: 1 panetto da 260 g di impasto napoletano (1 kg farina 00, 600 g acqua fredda, 2 g lievito secco, 30 g sale) 60–80 g provolone piccante grattugiato grossolanamente 4 fette di coppa 1?4 di cipolla rossa affettata finemente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Questa ricetta, tratta dal libro "Pizza Volume 01", arriva direttamente dalla California ed è opera di Ines Barlerin Glaser, una private chef

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