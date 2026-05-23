U n semplice piatto bianco (ma in porcellana di design, diciamolo) è la migliore presentazione per questa coloratissima ricetta di pasta fredda primaveraestate. I maltagliati, tra l’altro, nascono poveri ma intelligenti per recuperare i ritagli di sfoglia delle tagliatelle fatte in casa. La tovaglia blu? Un tuffo nel Mediterraneo, e nella dieta di riferimento. Lunch box con stile: 3 idee per una “schiscetta” estiva che non sia la solita insalata di riso X Leggi anche › Ricette estive: finger food, insalate e paste fredde INGREDIENTI X 4: 250 g lasagne all’uovo 2 zucchine 2 carote 1 cipollotto 1 melanzana 2 patate 2 pomodori Perini 3 rametti di basilico 50 g ricotta salata olio evo, sale Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricetta di questa colorata e gustosa insalata di pasta è tratta dal libro "Più veg sulla tua tavola" (Il Cucchiaio d’Argento)

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