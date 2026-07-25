Quanti soldi ha guadagnato Pogacar con la vittoria al Tour de France 2026? Il montepremi più alto dell’anno

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026. Non sono stati resi noti dettagli sui premi in denaro assegnati ai vincitori di questa edizione. Il montepremi complessivo dell’anno è stato il più alto di sempre, ma le cifre specifiche relative alla vittoria di Pogacar non sono state pubblicate. Pogacar ha indossato la maglia gialla per diverse tappe, mantenendola fino alla fine del percorso.

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026. Lo sloveno ha indossato la maglia gialla al termine della terza tappa, l’ha poi ceduta per un paio di frazioni e poi è tornato a vestirla dopo la sesta, conservandola con grande cura e portandola in maniera trionfale fino ai Campi Elisi di Parigi. Il capitano della UAE Emirates si è imposto con oltre sette minuti di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, a dimostrazione di uno strapotere totale inscenato nel corso delle tre settimane di gara in terra transalpina. Il 27enne ha così conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera ed eguaglia diversi miti della storia del pedale. Il fuoriclasse balcanico si è imposto da Campione del Mondo in carica, proprio come dodici mesi fa e dopo che nel 2024 aveva giganteggiato concretizzando la mitologica doppietta Giro-Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

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