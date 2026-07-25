Provinciali Futuro Nazionale smentisce il sostegno a Lombardi | ma dimentica una firma

Futuro Nazionale ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui smentisce il sostegno a Nino Lombardi alle prossime elezioni provinciali. Tuttavia, nel testo non viene menzionata una firma che potrebbe confermare o smentire l’affermazione. La questione si concentra sulla comunicazione ufficiale del partito e sulla mancanza di una firma che potrebbe chiarire ulteriormente la posizione. La notizia riguarda principalmente la dichiarazione e la sua formulazione ufficiale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Excusatio non petita, accusatio manifesta. Futuro Nazionale, con i referenti Vito Pacca e Marco Pugliese attraverso un comunicato ufficiale smentisce il sostegno a Nino Lombardi alle Elezioni Provinciali. “Smentiamo categoricamente quanto riportato da alcuni giornali – si legge nella nota – che hanno sostenuto l’appoggio politico del partito preseduto dal Generale Roberto Vannacci a Nino Lombardi, presidente uscente e candidato di Noi di Centro, il partito guidato da Clemente Mastella nella corsa per la presidenza della Provincia di Benevento. Dicevamo. Una smentita non richiesta, che non fa altro che confermare quanto avevamo anticipato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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