Un vice segretario provinciale di Forza Italia ha negato che alcuni consiglieri comunali del suo partito non voteranno per lui alle elezioni provinciali. La dichiarazione è arrivata dopo che era circolata una notizia in merito a possibili dissensi tra i rappresentanti del partito. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle eventuali conseguenze di questa smentita.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dichiarazione di Claudio Cataudo, vice segretario provinciale di Forza Italia: “Smentisco categoricamente la notizia apparsa su Anteprima24 secondo cui alcuni consiglieri comunali di Forza Italia non voteranno per me alle elezioni provinciali. Si tratta di un’informazione priva di fondamento, messa in giro solo per avvelenare i pozzi a poche ore dal voto. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare il consigliere regionale Fernando Errico, i consiglieri provinciali, tutti gli amministratori comunali e i dirigenti del partito che, sotto la guida del segretario provinciale, l’on. Francesco Maria Rubano, stanno lavorando con grande impegno e determinazione per consentire a Forza Italia di ottenere il miglior risultato possibile nelle elezioni provinciali di domani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Provinciali, Cataudo (FI): “Smentisco il non sostegno di alcuni consiglieri di Forza Italia”

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