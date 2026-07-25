Al liceo Casiraghi tre classi saranno accorpate, causando lo smembramento di alcune sezioni. La decisione prevede che alcuni studenti cambieranno tre volte classe in tre anni. La protesta degli studenti e dei genitori si è concentrata sulla modifica degli organici e sulla perdita di continuità scolastica. La scuola ha annunciato i piani di riorganizzazione senza ulteriori dettagli sul numero di studenti coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni specifiche delle modifiche.

Classi smembrate e accorpamenti, con parte degli studenti che si troverà a cambiare tre classi in tre anni. Succede al liceo Casiraghi dell’istituto Parco Nord. Già lo scorso luglio, docenti e famiglie avevano lanciato lo stesso allarme. Oggi la storia si ripete. Un gruppo di docenti ha inviato una lettera all’ufficio scolastico territoriale di Milano e al ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre che alla dirigenza scolastica. "La nostra scuola opera in un contesto periferico complesso, in cui sempre più spesso ci si è trovati ad affrontare le conseguenze di un crescente disagio socioeconomico - scrivono i professori - Abbiamo sempre mantenuto un dialogo costruttivo e aperto con le Istituzioni e col territorio, creando una rete di relazioni proficue al fine di garantire una valida formazione ai nostri studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protesta al liceo Casiraghi. Sos classi smembrate. In arrivo 3 accorpamenti

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