pronti 7 milioni di euro

La Provincia ha annunciato la disponibilità di circa 7 milioni di euro destinati a strade ed edifici scolastici. La cifra è stata comunicata durante incontri tenuti giovedì, prima con le direzioni scolastiche e poi con i sindaci in assemblea. Il presidente dell’ente ha confermato che i fondi sono pronti e pronti per essere utilizzati. Nessuna data specifica è stata indicata per l’avvio dei lavori.

Dalla Provincia in arrivo 7milioni di euro per strade ed edifici scolastici. Nel corso degli incontri convocati giovedì in Provincia, prima con le direzioni scolastiche e poi con i sindaci, in occasione dell’assemblea, il presidente Stefano Bandecchi ha reso noto che l’amministrazione può mettere a disposizione circa 7 milioni di euro. "Tali risorse – ha spiegato Bandecchi – serviranno per alcuni lavori importanti nelle scuole e che andranno a risolvere problemi accumulatisi negli anni, e per rifare la pavimentazione stradale in numerosi tratti di strade provinciali che attraversano i territori comunali. Il presidente, insieme ai dirigenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Milioni di euro

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