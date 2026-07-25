Pronostico RB Bragantino-Coritiba | arriva il nono di fila

Da ilveggente.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra RB Bragantino e Coritiba si svolgerà domenica, valida per la ventesima giornata del campionato brasiliano. Il Bragantino ha ottenuto otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, mentre il Coritiba si prepara a sfidare la squadra in un momento di forma positivo. La sfida sarà trasmessa in TV, con probabili formazioni ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bragantino-Coritiba è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Vive un momento di forma assai importante il Bragantino, capace di piazzare otto risultati utili di fila in tutte le competizioni. Una squadra che è quinto in classifica ma che vede da vicino anche il quarto posto, quello che permetterebbe il prossimo anno di andare a giocare in Libertadores. Pronostico Bragantino-Coritiba: arriva il nono di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi anni questo club è in forte crescita, spinto ovviamente dallo sponsor principale, quella Red Bull che investe tantissimo. Il Coritiba, invece, nonostante occupi la decima posizione in classifica, è distante solamente quattro punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico rb bragantino coritiba arriva il nono di fila
© Ilveggente.it - Pronostico RB Bragantino-Coritiba: arriva il nono di fila
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pronostico RB Bragantino-Internacional: si rimane in sciaLa partita tra RB Bragantino e Internacional si gioca domenica nella diciottesima giornata del Brasileirao.

Leggi anche: Pronostico GAIS-Elfsborg: arriva il quarto di fila

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web