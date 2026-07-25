Pronostico RB Bragantino-Coritiba | arriva il nono di fila

La partita tra RB Bragantino e Coritiba si svolgerà domenica, valida per la ventesima giornata del campionato brasiliano. Il Bragantino ha ottenuto otto risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, mentre il Coritiba si prepara a sfidare la squadra in un momento di forma positivo. La sfida sarà trasmessa in TV, con probabili formazioni ancora da definire.

Bragantino-Coritiba è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Vive un momento di forma assai importante il Bragantino, capace di piazzare otto risultati utili di fila in tutte le competizioni. Una squadra che è quinto in classifica ma che vede da vicino anche il quarto posto, quello che permetterebbe il prossimo anno di andare a giocare in Libertadores. Pronostico Bragantino-Coritiba: arriva il nono di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi anni questo club è in forte crescita, spinto ovviamente dallo sponsor principale, quella Red Bull che investe tantissimo. Il Coritiba, invece, nonostante occupi la decima posizione in classifica, è distante solamente quattro punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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