Gremio-Fluminense è valida per la ventesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Negli ultimi tre incroci, il Fluminense contro il Gremio, ha sempre vinto. E andando più indietro, quindi calcolando gli ultimi sei scontri diretti, i padroni di casa di domenica sera non sono mai riusciti a prendersi l’intero malloppo oppure a superare il turno, visto che in mezzo ci sono state anche gare di coppa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se a questi dati ci aggiungiamo pure il fatto della classifica attuale – Fluminense quarto e Gremio sedicesimo – il quadro possiamo considerarlo completo. Anche perché il Gremio, in tutto questo, vive uno dei momenti peggiori di forma certificato dai risultati inanellati nel corso delle ultime uscite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Gremio-Fluminense: settima volta di fila

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