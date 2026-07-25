Domenica alle 14:00 si gioca l’amichevole tra Feyenoord e Rayo Vallecano. Finora, nelle tre gare ufficiali, sono stati segnati complessivamente 12 gol. La partita si svolge in un contesto di preparazione pre-campionato, con notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili per gli appassionati. La diretta sarà trasmessa in streaming e in tv.

Feyenoord-Rayo Vallecano è un’amichevole e si gioca domenica alle 14:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’Eredivisie riaprirà i battenti nel secondo weekend di agosto ed il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst – allenatore subentrato a Robin van Persie – debutterà nel derby di Rotterdam contro lo Sparta. Prima di allora per il club olandese, arrivato secondo nello scorso campionato a -19 dal PSV campione, non sono previsti match ufficiali. In questo mese, tuttavia, Bossin e compagni hanno già giocato tre amichevoli, tutte vinte. Goleada al Dordrecht (0-6), 3-1 al Club Brugge e 3-1 allo Charleroi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Feyenoord-Rayo Vallecano: 12 gol in tre gare e partenza a razzo

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