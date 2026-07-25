Promozione Il Camerino si prepara per l’anno del Centenario

Il Camerino comincerà la preparazione per il centenario il 3 agosto, sotto la guida di Giuliano Fondati. La società ha predisposto un programma di allenamenti per la nuova stagione. La squadra si prepara a festeggiare i 100 anni di attività. La preparazione si svolgerà con sessioni di allenamento e attività dedicate. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente, mentre i dettagli della preparazione sono ancora in fase di definizione.

Il 3 agosto il Camerino allenato da Giuliano Fondati (foto) inizierà la preparazione per la stagione del centenario. La società ha organizzato una serie di test perché la squadra si faccia trovare pronta al via della stagione, nei prossimi giorni saranno comunicati luoghi e orari: l’8 contro il Chiesanuova, il 14 con il Matelica e il 22 con il Montemilone Pollenza. L’Adriatica Portorecanati ha confermato il portiere Nello Annunziata, altro giocatore del posto che continua il percorso con la maglia della sua città. L’ Elite Tolentino presenta tre nuovi giocatori a disposizione del tecnico Paolo Biciuffi. Sono Riccardo Lenci, classe 2005,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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