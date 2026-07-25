progetto castellani il comitato critica il piano parcheggi

Il Comitato “Stadio Sì ma non Così” ha espresso dubbi sul progetto di un nuovo parcheggio a Serravalle, del valore di circa 2,2 milioni di euro. La struttura si inserisce in un'operazione più ampia legata alla costruzione di uno stadio. La critica riguarda la reale necessità del parcheggio e il suo impatto sulla zona. La discussione si è concentrata sulle modalità di realizzazione e sui costi associati.

Proprio necessario quel parcheggio? Ieri il Comitato Stadio Sì ma non Così ha espresso diverse perplessità sul progetto di nuovo parcheggio a Serravalle, per un investimento stimato di circa 2,2 milioni di euro, a corredo della vasta operazione-stadio. "Il primo interrogativo - afferma il Comitato - riguarda la sostenibilità economica del progetto. Se l’ Empoli FC è impegnato nella ricerca di nuovi soci e investitori, quali garanzie esistono affinché gli impegni economici previsti vengano realmente mantenuti nel tempo? E quali tutele sono state previste per un bene pubblico così importante nel caso in cui, in futuro, cambi l’assetto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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