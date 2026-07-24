Il progetto del nuovo stadio Castellani finite le verifiche ambientali | il procedimento sarà più snello

Empoli, 24 luglio 2026 – Passi avanti per il progetto di ammodernamento dello stadio presentato dall’Empoli Calcio: pochi giorni fa l’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, competente per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alla nuova area di parcheggio nel parco di Serravalle, ha escluso la necessità di sottoporre l’intervento a VIA. Il provvedimento ha infatti escluso la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, individuando al tempo stesso alcune condizioni ambientali, prescrizioni e raccomandazioni da osservare nelle successive fasi progettuali e realizzative. In... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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