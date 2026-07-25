Nella serata del Premio Lunezia 2026, la piazza principale di Aulla si è riempita completamente, con un pubblico numeroso presente. La manifestazione ha visto esibizioni di Drupi e Vegas Jones e ha registrato numeri record di partecipanti. L’evento ha avuto come protagonisti anche figure note del panorama musicale, tra cui Agnelli e Rettore, coinvolti in performance dal vivo. La serata ha combinato musica d’autore con momenti di solidarietà, lasciando un segno nel pubblico presente.

Musica d’autore, parole che lasciano il segno e una forte impronta di solidarietà. Questo il bilancio della straordinaria serata, in una Piazza Gramsci gremita ad Aulla, per l’edizione 2026 del Premio Lunezia. Il prestigioso festival, nato proprio sul territorio lunigianese nel 1996, ha confermato ancora una volta la sua capacità unica di celebrare il valore poetico e letterario dei testi della canzone italiana. L’evento ha regalato al pubblico presente momenti di grande emozione grazie a un parterre di premiati eccezionale e trasversale. Drupi, applauditissimo, ha ritirato il Premio Lunezia Antologia 2026, ripercorrendo sul palco brani che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Lunezia da record. Agnelli e Rettore show con Drupi e Vegas Jones. Aulla capitale della musica

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