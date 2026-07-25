A Premana, in provincia di Lecco, quindici villeggianti e tre soccorritori sono stati evacuati in elicottero a causa di una frana causata da un incendio nella Val Fraina. L’evento si è verificato il 25 luglio 2026 e ha reso necessario l’intervento di soccorso per mettere in sicurezza le persone rimaste in montagna. Nessuna ulteriore informazione sulle condizioni dei coinvolti è stata fornita.

Premana (Lecco), 25 luglio 2026 – Quindici villeggianti e tre soccorritori sono rimasti bloccati in montagna a Premana per una frana. Lo smottamento è stato provocato da un incendio. Per evacuare sia i villeggianti, sia i soccorritori, sono stati intervenuti i vigili del fuoco. Il distacco . A causa di un incendio che sta divampando da quasi due settimane sui monti dell'Alpe Caprecolo, si è verificato un distacco di materiale, che ha bloccato e interrotto l'unico collegamento con l'Alpe Fraina, dove si trovavano i 15 villeggianti e dove stavano intervenendo tre volontari dell'Aib, il servizio di antincendio boschivo. Per recuperarli e evacuarli in fretta e in totale sicurezza è stato deciso di mobilitare i vigili del Reparto Volo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Premana, brucia la Val Fraina: villeggianti e soccorritori evacuati in elicottero

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