Preghiera del mattino 25 luglio | mi affido a te Maria per vincere ogni ansia

Da lalucedimaria.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 luglio si celebra la preghiera del mattino dedicata a Maria, chiedendo il suo aiuto per superare l’ansia. La preghiera invita a affidarsi alla Vergine affinché accompagni verso la vera gioia e il Salvatore. Si chiede alla Madonna di guidare con la sua materna presenza durante la giornata.

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L’offerta alla Vergine Maria affinché ci accompagni verso la sorgente della vera gioia e doni il Salvatore, perché camminare sotto la sua materna guida. Permettiamo a Maria di calmare le nostre ansie, di illuminare i nostri primi pensieri del risveglio perché ci prepari, anche, ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. Secondo la tradizione della Chiesa, ogni giorno della settimana è dedicato a una devozione speciale. Il sabato è il giorno teneramente rivolto alla Beata Vergine Maria: a Lei rivolgiamo la nostra intera giornata. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Preghiera del Mattino SABATO 25 LUGLIO | Maria Accompagnami in Questo Nuovo Giorno

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