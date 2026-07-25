L’offerta alla Vergine Maria affinché ci accompagni verso la sorgente della vera gioia e doni il Salvatore, perché camminare sotto la sua materna guida. Permettiamo a Maria di calmare le nostre ansie, di illuminare i nostri primi pensieri del risveglio perché ci prepari, anche, ad accogliere la grazia che il Signore ha preparato per noi. Secondo la tradizione della Chiesa, ogni giorno della settimana è dedicato a una devozione speciale. Il sabato è il giorno teneramente rivolto alla Beata Vergine Maria: a Lei rivolgiamo la nostra intera giornata. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 25 luglio: mi affido a te Maria per vincere ogni ansia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Preghiera del Mattino SABATO 25 LUGLIO | Maria Accompagnami in Questo Nuovo Giorno

Notizie e thread social correlati

Preghiera del mattino 1 luglio: San Giuseppe, affido alla tua protezione la mia famigliaIl 1° luglio si ricorda la preghiera mattutina dedicata a San Giuseppe, con l’intento di affidare la propria famiglia alla sua protezione.

Preghiera del mattino 18 luglio: affidiamoci a MariaIl 18 luglio si ricorda una preghiera mattutina dedicata a Maria, con una richiesta di intercessione e misericordia.

Temi più discussi: A Morbio Inferiore la Novena in preparazione alla Festa di Santa Maria dei Miracoli; Sant’Anna 2026, Castelbuono si prepara alla festa della Patrona: ecco il programma completo dei festeggiamenti; Nella città di Ho Chi Minh si è tenuta una cerimonia commemorativa e di preghiera in onore degli eroi caduti e dei martiri presso l'Accademia buddista del Vietnam.; Preghiera del mattino 23 luglio | l’affidamento a Gesù Sacramentato per la nuova giornata.

Preghiera del mattino 25 luglio: mi affido a te Maria per vincere ogni ansiaIniziamo questo sabato affidando le nostre ansie alla Vergine Maria ed recitiamo l'atto di consacrazione a Maria Regina del Mondo. lalucedimaria.it

Preghiera Cristiana - dove posso trovare la preghiera di conclusione di sabato sera? reddit

Pina Del Core (@PinaCore) / Posts / X x.com

Preghiera del mattino 23 luglio: l’affidamento a Gesù Sacramentato per la nuova giornataIn questo giovedì, adoriamo Gesù nel Santissimo Sacramento per riempire di amore e misericordia ogni tua fatica quotidiana. lalucedimaria.it