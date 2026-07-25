A Taranto, questa mattina, si è svolta una conferenza stampa davanti al Tribunale promossa dalla Funzione Pubblica Cgil, con l’obiettivo di chiedere la stabilizzazione dei lavoratori precari della Giustizia. L’iniziativa è stata seguita da un’assemblea con i dipendenti interessati. La richiesta riguarda la trasformazione dei contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato, sottolineando che lo Stato non può essere il primo datore di lavoro a mantenere questa condizione.

Tarantini Time Quotidiano La richiesta di una stabilizzazione definitiva dei lavoratori precari della Giustizia è stata rilanciata questa mattina davanti al Tribunale di Taranto, dove la Funzione Pubblica Cgil ha promosso una conferenza stampa seguita da un’assemblea con i dipendenti interessati. All’iniziativa hanno preso parte il segretario generale della Fp Cgil Taranto, Mimmo Sardelli, il segretario regionale Dario Capozzi Orsini e i parlamentari Mario Turco (M5S), Dario Iaia (FdI) e Francesca Viggiano (Pd). Secondo i dati illustrati dal sindacato, nel territorio ionico sono 24 i lavoratori precari della Giustizia che attendono ancora la stabilizzazione, mentre a livello nazionale il bacino coinvolge circa 1. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Precari della Giustizia, a Taranto l’appello per la stabilizzazione: “Lo Stato non può essere il primo datore di lavoro precario”

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