potenziamo i segnali telefonici

L’Uncem ha annunciato un nuovo progetto per mappare le aree del Paese prive di copertura telefonica. L’obiettivo è identificare le zone dove è impossibile effettuare chiamate, inviare messaggi o navigare su internet tramite smartphone. La mappatura si concentrerà sulle aree montane e rurali, evidenziando i punti senza segnale. L’iniziativa mira a fornire dati precisi su queste zone per eventuali interventi di potenziamento della rete.

L’ Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani (Uncem) rilancia la mappatura delle aree del Paese senza segnale telefonico per lo smartphone, delineando le zone in cui è impossibile telefonare, mandare messaggi, navigare su internet. "Stiamo lavorando efficacemente con gli operatori di telefonia e proprietari delle reti, delle torri (TIM, Vodafone, WindTre, InWit) – precisa la nota Uncem – ma anche operatori per internet senza fili (in primis Eolo e BBBell). Dopo la prima mappatura Uncem di due anni fa, sono stati risolti una serie di problemi segnalati. Nella legge di bilancio 2020 sono stati previsti 1,5 milioni per nuovi tralicci, che ancora devono essere spesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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