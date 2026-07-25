Per il prossimo anno scolastico sono stati confermati migliaia di posti di sostegno in deroga fino al 30 giugno 2027. Si tratta di cattedre aggiuntive rispetto all’organico di diritto, suddivise per Regione e aggiornate al 25 luglio. Questi posti sono destinati a garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità, offrendo supporto supplementare rispetto alle assunzioni ordinarie.

Anche per il prossimo anno scolastico arrivano migliaia di posti sostegno in deroga. Si tratta di cattedre aggiuntive, oltre l'organico di diritto, pensate per rendere concreto il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Questi posti servono quando le risorse ordinarie non bastano a coprire tutte le ore necessarie in classe, fino al 30 giugno 2027.Cosa prevedono i posti sostegno in derogaI posti sostegno in deroga nascono per un motivo semplice: coprire il fabbisogno reale delle scuole. Quando le cattedre dell'organico di diritto non bastano, gli uffici scolastici possono istituire ore aggiuntive o nuove cattedre extra. In questo modo ogni alunno con disabilità riceve le ore di sostegno di cui ha davvero bisogno. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Posti sostegno in deroga al 30 giugno 2027: ecco gli elenchi suddivisi per Regione [Aggiornato al 25 Luglio]

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Il futuro del sostegno scolastico: per il 2026/27 i posti in deroga resteranno esclusi dalle

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