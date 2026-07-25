poste aumenta i ricavi e vola verso dati e ia

Poste Italiane ha chiuso il primo semestre del 2026 con un aumento dei ricavi e dell’utile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I risultati mostrano una crescita stabile per il quinto trimestre consecutivo. La società ha evidenziato un incremento nel fatturato e nei profitti, senza specificare cifre precise. L’azienda ha anche puntato sull’uso di dati e intelligenza artificiale per migliorare i servizi e le operazioni.

Poste Italiane ha archiviato il 1° semestre del 2026 con conti in crescita sia a livello di utile sia di fatturato. «È il quinto consecutivo con risultati record», ha evidenziato l’amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante, a fronte di ricavi in crescita del 5,9%, 6,8 miliardi, un risultato operativo adjusted di 1,8 miliardi (+6,8%) e un utile netto di 1,3 miliardi, in aumento del 3,5%.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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