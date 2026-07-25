poste aumenta i ricavi e vola verso dati e ia

Poste Italiane ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi in aumento e utile in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha registrato un incremento del fatturato rispetto al primo semestre del 2025, consolidando la tendenza positiva iniziata cinque anni fa. Nei primi sei mesi dell’anno, sono stati investiti risorse in progetti di intelligenza artificiale e tecnologie digitali per migliorare i servizi. I risultati finanziari sono stati comunicati attraverso un rapporto ufficiale.

Poste Italiane ha archiviato il 1° semestre del 2026 con conti in crescita sia a livello di utile sia di fatturato. «È il quinto consecutivo con risultati record», ha evidenziato l’amministratore delegato del gruppo Matteo Del Fante, a fronte di ricavi in crescita del 5,9%, 6,8 miliardi, un risultato operativo adjusted di 1,8 miliardi (+6,8%) e un utile netto di 1,3 miliardi, in aumento del 3,5%.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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