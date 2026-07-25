Dopo il nubifragio, sono state raccolte 12 tonnellate di aghi di pino nelle strade della città. Marche Servizi ha aumentato i turni e potenziato le attrezzature per gestire l’emergenza. Nel frattempo, il Comune ha ricevuto richieste di risarcimento danni legate all’evento atmosferico. La situazione resta critica a causa dell’enorme quantità di detriti lasciati dalla pioggia intensa.

FALCONARA - La città è invasa dagli aghi di pino e Marche Servizi, la società competente nello spazzamento delle strade, raddoppia i turni e potenzia i macchinari in campo per fronteggiare le conseguenze della bomba d’acqua di martedì. Nelle due giornate successive alla bufera il personale di Marche Multiservizi che gestisce l’igiene urbana ha raccolto 12 tonnellate di aghi di pino e l’attività continua. Le competenze Tra i compiti dell’azienda c’è la gestione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. «Il servizio di spazzamento - dice Giovanna Fraternale, amministratrice unica di Mms Falconara - è di competenza dell’azienda e non del Comune. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Post-nubifragio, raccolte 12 tonnellate di aghi di pino. E il Comune di Falconara riceve le richieste danni

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