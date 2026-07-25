Il Südtirol ha deciso di cambiare rotta, affidando la guida tecnica a Davide Possanzini, che ha già allenato il Mantova per due stagioni. La società ha anche nominato un nuovo direttore sportivo, Matteo Lovisa, proveniente dalla Juve Stabia. Dopo le esperienze passate, Possanzini si presenta ora con l’obiettivo di ripartire, mentre il club ha adottato una nuova filosofia di gioco.

Il Südtirol ha cambiato strada. Con una brusca virata filosofica. Un nuovo ds, Matteo Lovisa, reduce dai fasti della Juve Stabia. E un nuovo tecnico, Davide Possanzini, che nelle prime due stagioni al Mantova ha allineato bel gioco e grandi risultati (prima dell’esonero nello scorso campionato). Già, il “dezerbiano” Possanzini. Schietto e mai banale. Perché ripartire dal Südtirol? "Mi ha convinto la telefonata col ds Lovisa e il dt Fink. Mi hanno esposto la loro idea, quella di provare uno step ulteriore nell’ambito della proposta di gioco. Ho percepito chiarezza e convinzione nelle loro parole, mi ci sono ritrovato". Südtirol anno zero, dunque. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Possanzini: "Quante bastonate in carriera, ora riparto dal Sudtirol. E da De Zerbi..."

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