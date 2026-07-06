Sandro Tonali si trasferisce ufficialmente dal Newcastle United al Tottenham Hotspur a titolo definitivo. La decisione è stata confermata dopo un lungo confronto con l’allenatore, che ha portato alla firma del contratto. La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma ora è stata ufficializzata.

La notizia era ormai nell'aria da qualche giorno, ma adesso ha trovato tutti i crismi della sacralità: Sandro Tonali si trasferisce ufficialmente dal Newcastle United al Tottenham Hotspur a titolo definitivo. Gli 'Spurs' hanno annunciato il super acquisto del centrocampista italiano, classe 2000, attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali web e social ufficiali. Le prime parole di Tonali: il retroscena sulla chiamata di De Zerbi. "Sono molto contento di essere qui", ha dichiarato con entusiasmo Tonali ai microfoni del sito web ufficiale del Tottenham. "Quando sono arrivato oggi in sede, ho provato fin da subito una sensazione fantastica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tonali al Tottenham, ora è ufficiale: "Ho parlato a lungo con De Zerbi e capito che avrei dovuto firmare"

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