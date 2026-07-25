Negli ultimi dieci giorni, uno stabilimento balneare sulla costa di Porto Sant'Elpidio ha subito quattro tentativi di furto. Durante un episodio, alcuni giovani spacciatori hanno colpito il proprietario al braccio con un coltello. A causa degli incidenti ripetuti, il proprietario ha deciso di dormire al lavoro per tutelare la struttura. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza presso il locale.

Quattro tentativi di furto negli ultimi 10 giorni e una coltellata al braccio da parte di alcuni giovani spacciatori. Giovanni Armellini, titolare di uno stabilimento balneare sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, non ne può più. E cosi? Ha deciso di non abbandonare mai, nemmeno di notte, il posto di lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Porto Sant'Elpidio, quattro tentati furti in 10 giorni allo chalet: proprietario dormirà al lavoro

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