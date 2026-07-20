Incubo furti a Porto Sant' Elpidio titolare dello chalet ?Lo Storione? dorme nello stabilimento | Venite bastdi vi aspetto

Il titolare di uno chalet a Porto Sant'Elpidio ha riferito di dormire all’interno della struttura per evitare furti. Ha dichiarato di non poter lasciare lo stabilimento sguarnito, poiché i ladri entrano e portano via tutto. La situazione di furti frequenti ha portato il proprietario a passare le notti nel locale, con un commento diretto rivolto ai malintenzionati.

PORTO SANT’ELPIDIO «Ormai la notte dormo qui. Non posso farne a meno, se non voglio che mi derubino completamente: se lascio lo chalet sguarnito i ladri entrano e portano via tutto. È già successo ed accade continuamente. Posso essere anche più preciso: negli ultimi dieci giorni sono entrati almeno quattro volte. Un continuo. E nell’ultima occasione hanno portato via due Sup da 550 euro l’uno. Non se ne può più, davvero». Dopo essere stato accoltellato a un braccio e preso a calci, pugni e a sprangate circa un mese fa (era il 20 giugno) da un gruppo di pregiudicati che stazionavano propriod avanti al suo stabilimento, Giovanni Armellini, il titolare dello chalet “Lo Storione” sul lungomare Faleria, di fianco alla piattaforma di legno e all’incrocio con via Marina, è passato a dormire direttamente nello chalet. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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